25 سؤالاً إلكترونياً و«الثاني عشر» يُنهي «العربية» بسهولة وارتياح

دينا جوني (أبوظبي)

أدى طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحان اللغة العربية ضمن اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026، حيث جاء الاختبار إلكترونياً بالكامل وتضمن 25 سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد، وسط ارتياح واسع بين الطلبة وانسيابية في سير العملية الامتحانية.

وأفاد طلبة بأن طبيعة الامتحان ساعدتهم على التركيز في الإجابات وإدارة الوقت بسهولة، لاسيما أنه خلا من الأسئلة الكتابية أو الموضوعات الإنشائية، واقتصر على أسئلة موضوعية غطت مختلف محاور المقرر الدراسي.

وأوضحوا أن الاختبار تنوّع بين نصوص القراءة والفهم والاستيعاب، والأسئلة المرتبطة بالشعر والبلاغة والنحو، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وواضحة، فيما تطلب بعضها التمعُّن في النصوص واستخراج الدلالات والمعاني الدقيقة قبل اختيار الإجابة الصحيحة.

وأشار طلبة إلى أنهم تمكنوا من التنقل بين الأسئلة بسلاسة ومراجعة إجاباتهم أكثر من مرة قبل إنهاء الاختبار، لافتين إلى أن عدد الأسئلة وتوزيعها كان مناسباً للزمن المخصص، ولم يسبب ضغطاً أو استعجالاً في الإجابة.

وأكدوا أن غياب الجزء الإنشائي خفّف من الحاجة إلى تخصيص وقت لصياغة الأفكار والكتابة، مقارنة ببعض المواد الأخرى التي تضمنت أسئلة كتابية، الأمر الذي منحهم فرصة أكبر للتركيز على تحليل النصوص والإجابة عن الأسئلة الموضوعية، وخصوصاً أن أسئلة الاختيار من متعدد ليست بالبساطة التي يتخيلها البعض وتحتاج إلى مهارات في الحل واستخراج الإجابات من الخيارات المتقاربة المطروحة.

من جانبها، أكدت إدارات مدرسية أن الاختبار مرّ بسلاسة في مختلف المدارس، من دون تسجيل أي ملاحظات فنية أو تنظيمية، مشيرة إلى أن الطلبة أدوا الامتحان في أجواء مريحة ومستقرة.

ولفتت إلى أنها لم تتلقَ أي اعتراضات أو استفسارات تتعلق بمستوى الأسئلة أو آلية الاختبار، مما يعكس وضوح الورقة الامتحانية وملاءمتها لمستويات الطلبة، إلى جانب جاهزية الأنظمة الإلكترونية واللجان الامتحانية.

ويواصل طلبة الصف الثاني عشر اختبارات نهاية العام اليوم الأربعاء بمادة التربية الإسلامية، فيما يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحاناتهم غداً بمادة الدراسات الاجتماعية، على أن يختتم طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة اختباراتهم يوم الجمعة بمادة الأحياء.