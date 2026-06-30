الأربعاء 1 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ركاب أولى رحلات قطار الاتحاد: تجربة استثنائية تدشّن مرحلة جديدة للتنقل في الإمارات

حمد منصور البلوشي أول راكب يجلس في المقعد رقم (1) بالمقصورة رقم (1) (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:53

هالة الخياط (أبوظبي)

عبّر ركاب أولى رحلات قطار الركاب بين الفجيرة وأبوظبي عن سعادتهم بخوض هذه التجربة التاريخية، مؤكدين أنها تمثّل بداية مرحلة جديدة في منظومة النقل الوطني، بما توفره من سرعة وراحة وكفاءة في التنقل بين إمارات الدولة.
وشهدت الرحلة الافتتاحية قصة استثنائية، إذ كان حمد منصور البلوشي أول راكب يجلس في المقعد رقم (1) بالمقصورة رقم (1)، بعد اختياره ضمن حملة «الراكب الذي يمثلنا جميعاً» تقديراً لمساهماته المجتمعية، ليصبح أول من يدشّن مسيرة خدمات قطار الركاب في الدولة.
وقال البلوشي إن جلوسه في المقعد الأول لم يكن مجرد رحلة شخصية، بل بداية لملايين الرحلات المقبلة، معرباً عن فخره بتمثيل كل من يؤمن بمستقبل دولة الإمارات، واصفاً هذه اللحظة بأنها امتياز سيبقى راسخاً في ذاكرته.

وقالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في قطارات الاتحاد لخدمات الركاب، إن اليوم الأول تمحور حول الركاب الذين صنعوا هذه اللحظة التاريخية، مشيرة إلى أن مشاهد العائلات على أرصفة المحطات، وشغف المسافرين قبل انطلاق الرحلة الأولى، جسدت الأثر الحقيقي للمشروع في حياة المجتمع. 
وأضافت: جميع ركاب اليوم أصبحوا جزءاً من أول خدمة وطنية لقطار الركاب في دولة الإمارات، وسيحملون معهم ذكرى المشاركة في انطلاق هذه المسيرة التاريخية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكندا بذكرى اليوم الوطني لبلادها

ومن بين الركاب، أكدت نهى النقبي، من خورفكان، أنها اعتادت السفر إلى أبوظبي بالسيارة، إلا أن رحلتها الأولى بالقطار أظهرت الفارق الكبير من حيث الوقت وجودة الخدمة ومستويات السلامة، معتبرة أن اختصار زمن الرحلة كان أبرز ما ميّز التجربة.
من جانبها، قالت هند البلوشي: الرحلة من الفجيرة إلى محطة مدينة محمد بن زايد، حققت حلماً طال انتظاره، ووصفتها بأنها تجربة أكثر من رائعة، خاصة مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي رافقت الرحلة.

بدوره، أكد خالد الفلاسي أن القطار يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل في الدولة، ويوفّر خياراً عملياً ومريحاً للتنقل بين الإمارات، بما يعزّز الترابط المجتمعي ويدعم الحركة الاقتصادية والسياحية.
وأشاد عدد من الركاب بمستوى الراحة والانسيابية التي تميّزت بها الرحلة. وقالت كريشني مانيبالان، إن التجربة كانت سلسة منذ لحظة الصعود وحتى الوصول، لافتة إلى أن الهدوء داخل القطار كان من أكثر ما لفت انتباهها. 
وأكدت رزوانه شوكت صفدري، أن الرحلة وفرت تجربة مريحة للعائلات، خاصة مع الأطفال الذين استمتعوا بمشاهدة المناظر الطبيعية طوال الطريق، فيما أشار ثانفي قادر، إلى أن القطار سيحدث تحولاً في رحلات العمل، إذ يتيح للمسافرين إنجاز أعمالهم والاستعداد لاجتماعاتهم قبل الوصول.

قطار الاتحاد
أبوظبي
الفجيرة
قطار الركاب
قطارات الاتحاد
الاتحاد للقطارات
شركة الاتحاد للقطارات
الإمارات
آخر الأخبار
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اقتصاد
إطلاق «أكاديمية رواد الأعمال» في دبي
اليوم 14:26
24.8% زيادة في عدد أعضاء غرفة أبوظبي بقطاع البناء (الاتحاد)
اقتصاد
38.6 ألف رخصة إنشائية نشطة في أبوظبي
اليوم 14:25
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اقتصاد
«طيران الإمارات» تستعد لذروة السفر خلال موسم العطلات الصيفية
اليوم 14:20
«الاتحاد للطيران» تُضاعف رحلاتها إلى كابول
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تعزّز رحلاتها إلى بروكسل ودكا وكراكوف وزنجبار وبالما
اليوم 14:19
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
علوم الدار
«الداخلية» تُطلق الحملة المرورية الثالثة لعام 2026 تحت شعار «صيف بلا حوادث»
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©