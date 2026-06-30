أحمد وخالد بن سعود يشهدان تكريم موظفي «ارتقاء» المتميزين

رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مرجان»، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، في منتجع موڤنبيك جزيرة المرجان، احتفال مجموعة «مرجان» المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، وشركة «أليك القابضة» بمواصلة النجاحات التي يحققها برنامج «ارتقاء»، الذي أسهم في توظيف 105 مواطنين ومواطنات في رأس الخيمة منذ مايو 2025، إلى جانب تكريم عدد من الموظفين المتميزين؛ تقديراً لأدائهم وتطورهم المهني.

ويُنفَّذ البرنامج بالشراكة بين «مرجان» و«أليك»، وبدعم من البرنامج الحكومي الاتحادي «نافس» الذي يشرف عليه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع فرص مشاركتها في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للنجاح الذي حققه البرنامج منذ إطلاقه في يونيو 2024؛ بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمساهمة في مسيرة التنمية المتسارعة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة.

وكرّم الشيخ أحمد بن سعود والشيخ خالد بن سعود عدداً من الموظفين الذين أظهروا مستويات متميزة من الالتزام والتطور المهني والتميز في الأداء خلال مشاركتهم في البرنامج؛ تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم المهنية.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود أن الاستثمار في الإنسان، وتنمية قدرات أبناء الوطن، وتوفير الفرص التي تمكّنهم من المشاركة الفاعلة في القطاعات الحيوية، تعكس رؤية القيادة، التي تضع الكفاءات الوطنية المؤهلة في صميم أولويات التنمية.