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أحمد بن محمد يعزي في شهيد الوطن والواجب عيسى غلوم البلوشي

أحمد بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (من المصدر)
1 يوليو 2026 00:51

دبي (الاتحاد)

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قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس الثلاثاء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الجندي أول عيسى غلوم البلوشي، الذي استُشهِد أثناء أداء مهمة تدريبية داخل الدولة. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في دبي، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نَيْل هذا الشرف العظيم من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أحمد بن محمد
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