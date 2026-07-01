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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس رواندا بذكرى استقلال بلاده
1 يوليو 2026 14:12

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول كاغامي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جاستن نسينغيومفا، رئيس وزراء جمهورية رواندا.

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