الخميس 2 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يوجِّه بتطوير منظومة العمل القضائي

سلطان بن أحمد القاسمي لدى ترؤسه اجتماع مجلس القضاء بحضور الأعضاء (وام)
2 يوليو 2026 01:16

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«الشارقة لإدارة الأصول» ونادي الشارقة للدراجات يعززان شراكتهما
«الرافد» في عددها 347 ترصد المشهد الثقافي والإبداعي بالشارقة

عقد مجلس القضاء اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، وذلك في مجمع الشارقة للفضاء والفلك.
ووجَّه سمو رئيس مجلس القضاء الشكر والتقدير لجميع الأعضاء على الجهود المبذولة في سبيل تطوير منظومة العمل القضائي، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، وخدمة المصلحة العامة.
وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة أداء العمل القضائي، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية، بما يسهم في دعم سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة بكفاءة وفعالية.
واعتمد المجلس إنشاء محكمة التركات المتخصصة، لتتولى النظر في جميع دعاوى التركات من قبل قضاة متخصصين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية المجلس الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز القضاء المتخصص، بما يسهم في تسريع الفصل في المنازعات، وتوحيد الاجتهادات، ورفع كفاءة وجودة العمل القضائي.
كما اعتمد المجلس إنشاء محكمة التنفيذ المتخصصة، والتي تختص بتنفيذ جميع الأحكام والقرارات القضائية وفق أعلى معايير الكفاءة والفاعلية، بما يضمن سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، ودقة تنفيذ الأحكام، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، بما يرسخ منظومة تنفيذ قضائي أكثر كفاءة وفعالية.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم التدابير الاحتياطية والإلكترونية في إجراءات التنفيذ، بهدف تطوير آليات التنفيذ القضائي والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة الإجراءات، الأمر الذي يتيح القرار لقاضي التنفيذ استخدام مجموعة من التدابير الاحتياطية والإلكترونية، تشمل الإخطار المسبق، والتحقق الإلكتروني الدوري، ووسائل التتبع والمراقبة الإلكترونية، إلى جانب أي وسيلة تقنية أخرى يراها مناسبة، وذلك بوصفها بدائل لإجراء حبس المنفذ ضده، بما يسهم في تحقيق فاعلية التنفيذ، ويعزز الامتثال للأحكام القضائية باستخدام حلول تقنية متقدمة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم المناوبة القضائية في محاكم إمارة الشارقة، بما يضمن توفير قاضٍ مناوب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للنظر في الطلبات والإجراءات العاجلة المرتبطة بالتنفيذ، وإنجازها من دون تأخير، بما يعزز استمرارية العمل القضائي، ويرفع سرعة الاستجابة للطلبات الطارئة، ويضمن تقديم الخدمات القضائية بكفاءة على مدار اليوم.
وعلى هامش الاجتماع، عرّج سمو رئيس مجلس القضاء على القبة الفلكية في مجمع الشارقة للفضاء والفلك، وشاهد عرضاً بعنوان «النظام في الكون والقوانين التي تحكمه»، الذي قدّم رحلة علمية بصرية انطلقت من سماء صحراء الشارقة، مستعرضاً عدداً من النجوم التي ارتبطت بذاكرة الإنسان وتراث المنطقة، ومنها «نجم الحياة» و«الثريا».
واختُتم العرض برحلة إلى قلب مجرة درب التبانة، مستعرضاً مفاهيم الزمكان وانحنائه وفق نظرية أينشتاين، ليبرز أن الكون، رغم اتساعه وتعقيده، تحكمه منظومة دقيقة من القوانين والثوابت التي تحفظ اتزانه وتناغمه، في تجربة معرفية جمعت بين المحتوى العلمي والعرض البصري، وعكست رسالة مجمع الشارقة للفضاء والفلك في نشر الثقافة العلمية وتعزيز الاهتمام بعلوم الفضاء والفلك.

الإمارات
العمل القضائي
الشارقة
مجلس القضاء
نائب حاكم الشارقة
سلطان بن أحمد القاسمي
آخر الأخبار
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
الأخبار العالمية
"الصحة العالمية": انتهاء تفشّي فيروس هانتا
اليوم 23:40
عاملة في الرعاية الصحية تقيس درجة حرارة امرأة في الكونغو
الأخبار العالمية
بدء تجربة سريرية على علاجين محتملين لفيروس إيبولا
اليوم 22:46
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
الرياضة
مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
اليوم 22:10
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اقتصاد
«جمارك أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار ضمن «جوائز التجارة الدولية 2026»
اليوم 22:01
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اقتصاد
«إنسبشن 42» تُطلق «سراج» للارتقاء بنماذج الذكاء الاصطناعي العربية
اليوم 21:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©