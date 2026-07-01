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علوم الدار

غداً.. ختام اختبارات نهاية العام.. والنتائج منتصف يوليو

طلبة يؤدون الامتحان (أرشيفية)
2 يوليو 2026 01:16

دينا جوني (أبوظبي)

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تُختتم غداً الجمعة اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 لطلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، والذي يعدّ آخر يوم دراسي للطلبة في العام الأكاديمي الحالي.
وأدى طلبة الصف الثاني عشر، أمس، امتحان التربية الإسلامية ضمن الأيام الأخيرة من الاختبارات، فيما يختتم طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاناتهم غداً بمادة الأحياء، بينما أنهى طلبة المسار التطبيقي اختباراتهم بمادة الدراسات الاجتماعية.
وأفادت إدارات مدرسية بأن امتحان التربية الإسلامية جاء في متناول الطلبة، وتضمن أسئلة مباشرة ركزت على الفهم والاستيعاب وتوظيف المفاهيم والقيم الواردة في المنهاج، مشيرين إلى أن أغلب الأسئلة جاءت من الموضوعات التي تناولتها المراجعات الدراسية خلال الفترة الماضية. وأوضحوا أن الاختبار اتسم بالوضوح والتنظيم، ولم يتضمن أسئلة غير متوقعة، فيما كان الوقت المخصص كافياً للإجابة قبل انتهاء زمن الاختبار.
ومع انتهاء الاختبارات، يترقب الطلبة المراحل التالية من التقويم الأكاديمي، حيث تُعقد الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو الجاري، فيما تبدأ الوزارة مرحلة تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها يومي 12 و13 يوليو.
كما يؤدي الطلبة المستحقون لاختبارات الإعادة امتحاناتهم خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو، على أن تُعلن نتائج الإعادة في 20 يوليو الجاري.
وفي ما يتعلق بالكوادر المدرسية، يشمل جدول أعمال ما بعد الاختبارات تنفيذ برنامج التدريب التخصصي للهيئتين الإدارية والتعليمية خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو، استعداداً للعام الدراسي المقبل، فيما تبدأ الإجازة الصيفية للكوادر الإدارية والتعليمية اعتباراً من 18 يوليو بعد استكمال أعمال الاختبارات وإعلان النتائج وإنجاز المتطلبات الختامية للعام الدراسي.

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