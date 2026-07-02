منصور بن زايد: رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية بـ20 مليار درهم بحلول 2031

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إطلاق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية تستهدف أكثر من 20 مليار درهم بحلول 2031.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031، بعد تحقيق 3.23 مليار درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة. أرقام تعكس قوة شراكة وطنية تجعل من العطاء محركاً للتنمية المستدامة ونموذجاً عالمياً لصناعة الأثر الإيجابي».





من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية؛ أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031، بعد تحقيق 3.23 مليار درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة. أرقام تعكس قوة شراكة وطنية تجعل من العطاء محركاً للتنمية المستدامة ونموذجاً عالمياً لصناعة الأثر الإيجابي. pic.twitter.com/w6eXgxhh7B — منصور بن زايد (@MansourBinZayed) July 2, 2026