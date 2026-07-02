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علوم الدار

«الدراسات الاجتماعية» تسعد الطلبة

«الدراسات الاجتماعية» تسعد الطلبة
3 يوليو 2026 01:06

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام لطلبة الثاني عشر

يختتم اليوم طلاب وطالبات الثاني عشر اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام 2026 وسط راحة عامة بين الطلبة للورقة الامتحانية الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية، ومتمنين أن يحصدوا درجات ونتائج عالية، ليكملوا بعدها مسيرتهم الدراسية.
وقال الطالب عيسى حمد، الصف الثاني عشر عام، إنه كغيره من الطلاب خرجوا من القاعة الامتحانية قبل الوقت المحدد، وذلك لسهولة الاختبار وتوافقه مع مختلف المستويات الطلابية.
وأكدت إدارات المدارس أنها منذ بداية الاختبارات حرصت على متابعة اللجان الامتحانية، والوقوف على مدى توافر الإمكانات كافة والتجهيزات اللازمة، لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحان.
وأكد طلاب مدرسة الرمس للتعليم الثانوي، سهولة امتحان الدراسات الاجتماعية التي كانت ضمن توقعات طلاب شهادة الثاني عشر، والتي وصفت بالسهلة وفي استطاعة كل طالب، سواء كان متوسطاً أو مميزاً، وهو ما أضفى راحة واطمئناناً لدى الطلاب.

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