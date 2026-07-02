الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام لطلبة الثاني عشر

طلاب يؤدون الامتحانات (أرشيفية)
3 يوليو 2026 01:07

دينا جوني (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«مهرجان الشيخ زايد الصيفي».. رؤية وطنية لدعم ابتكارات النشء
الإمارات ترسّخ نموذجاً عالمياً للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

أدى طلبة الصف الثاني عشر أمس امتحان الدراسات الاجتماعية ضمن اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026، وسط استعداداتهم لأداء آخر امتحاناتهم اليوم بمادة الأحياء. وأوضح طلبة أن أسئلة الدراسات الاجتماعية جاءت متنوعة بين الجوانب المعرفية والتحليلية، مع تركيزها على استيعاب المفاهيم والموضوعات، التي تناولها المنهاج خلال العام الدراسي، مؤكدين أن طبيعة الأسئلة أتاحت لهم توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في الإجابة. وأشاروا إلى أن الاختبار تطلب قراءة متأنية لبعض الفقرات قبل اختيار الإجابات المناسبة، فيما جاءت بقية الأسئلة بصورة مباشرة، الأمر الذي ساعدهم على إكمال الإجابات ضمن الزمن المخصص للاختبار.
وأكدت إدارات مدرسية أن اللجان الامتحانية واصلت أعمالها وفق الإجراءات المعتمدة، مع استمرار الجاهزية الفنية والتنظيمية في المدارس، بما أسهم في استكمال الاختبارات بسلاسة خلال أيام الامتحانات.
ويترقب الطلبة ختام اختبارات نهاية العام، اليوم الجمعة، والذي يمثل أيضاً آخر يوم دراسي في العام الأكاديمي 2025-2026.
من جانب آخر، أوضحت وزارة التربية والتعليم آلية إصدار الشهادات الدراسية واحتساب النتائج للطلبة الناجحين في مختلف المراحل الدراسية، مبينة أن شكل الشهادات ومحتواها يختلفان بين طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر وطلبة الصف الثاني عشر، بما يتوافق مع متطلبات الترفيع والتخرج.
وأكدت الوزارة، أن الطلبة الناجحين في الصفوف من الأول إلى الحادي عشر والمستوفين لمتطلبات الترفيع إلى الصف الدراسي التالي، يحصلون على «بيان درجات طالب ناجح»، موضحة أن نتائج مواد المجموعتين (A) و(B) تُعرض بالحروف فقط، من دون إظهار الدرجات المئوية أو المعدل النهائي للطالب.
وفي ما يتعلق بطلبة الصف الثاني عشر، أوضحت الوزارة أن الطلبة المستوفين لشروط النجاح يحصلون في نهاية العام الأكاديمي على شهادة «إتمام الصف الثاني عشر»، والتي تتضمن نتائج مواد المجموعة (A) بالحروف والنسب المئوية، إلى جانب نتائج مواد المجموعة (B) بالحروف، من دون احتسابها ضمن المعدل النهائي.
وأضافت: الشهادة تتضمن كذلك متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة (A)، بما يتيح للطلبة استخدام نتائجهم لأغراض القبول الجامعي واستكمال إجراءات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
وأشارت الوزارة إلى أن شهادة الصف الثاني عشر تُصدر إلكترونياً، ويمكن التحقق من صحتها من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، كما تُرفق نسخة إلكترونية من الشهادة بملف الطالب عبر أنظمة الوزارة بصيغة (PDF).
وبيّنت أن الشهادات الدراسية لجميع المراحل يمكن طباعتها على ورق أبيض عالي الجودة بحجم (A4) باستخدام طابعة ملونة، فيما تتيح الوزارة لخريجي الصف الثاني عشر الحصول على نسخة مصدقة على ورق رسمي يحمل ترويسة وزارة التربية والتعليم لأغراض الاستخدام خارج الدولة.

امتحانات نهاية العام الدراسي
الإمارات
امتحانات نهاية العام
امتحانات نهاية الفصل الدراسي
الامتحانات النهائية
الدراسات الاجتماعية
مادة الدراسات الاجتماعية
اختبار الدراسات الاجتماعية
امتحان الدراسات الاجتماعية
الصف الثاني عشر
امتحانات الصف الثاني عشر
طلبة الصف الثاني عشر
امتحان الصف الثاني عشر
الاختبارات النهائية
آخر الأخبار
منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة - رويترز
الأخبار العالمية
باكستان: حققنا تقدماً خلال المفاوضات الإيرانية الأميركية في الدوحة
اليوم 01:08
خيام النازحين بين المباني المدمرة في مخيم الشاطئ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة إنسانية وصحية وشيكة في غزة
اليوم 01:08
شاحنات محترقة عقب قصف روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا
اليوم 01:08
مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في أراضٍ زراعية جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بسبب الحرب
اليوم 01:07
نازحون في مخيم أبو النجا بالقضارف شرقي السودان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تحذر من كارثة إنسانية بمخيم للاجئين في القضارف السودانية
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©