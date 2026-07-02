اليوم.. ختام امتحانات نهاية العام لطلبة الثاني عشر

دينا جوني (أبوظبي)

أدى طلبة الصف الثاني عشر أمس امتحان الدراسات الاجتماعية ضمن اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026، وسط استعداداتهم لأداء آخر امتحاناتهم اليوم بمادة الأحياء. وأوضح طلبة أن أسئلة الدراسات الاجتماعية جاءت متنوعة بين الجوانب المعرفية والتحليلية، مع تركيزها على استيعاب المفاهيم والموضوعات، التي تناولها المنهاج خلال العام الدراسي، مؤكدين أن طبيعة الأسئلة أتاحت لهم توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في الإجابة. وأشاروا إلى أن الاختبار تطلب قراءة متأنية لبعض الفقرات قبل اختيار الإجابات المناسبة، فيما جاءت بقية الأسئلة بصورة مباشرة، الأمر الذي ساعدهم على إكمال الإجابات ضمن الزمن المخصص للاختبار.

وأكدت إدارات مدرسية أن اللجان الامتحانية واصلت أعمالها وفق الإجراءات المعتمدة، مع استمرار الجاهزية الفنية والتنظيمية في المدارس، بما أسهم في استكمال الاختبارات بسلاسة خلال أيام الامتحانات.

ويترقب الطلبة ختام اختبارات نهاية العام، اليوم الجمعة، والذي يمثل أيضاً آخر يوم دراسي في العام الأكاديمي 2025-2026.

من جانب آخر، أوضحت وزارة التربية والتعليم آلية إصدار الشهادات الدراسية واحتساب النتائج للطلبة الناجحين في مختلف المراحل الدراسية، مبينة أن شكل الشهادات ومحتواها يختلفان بين طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر وطلبة الصف الثاني عشر، بما يتوافق مع متطلبات الترفيع والتخرج.

وأكدت الوزارة، أن الطلبة الناجحين في الصفوف من الأول إلى الحادي عشر والمستوفين لمتطلبات الترفيع إلى الصف الدراسي التالي، يحصلون على «بيان درجات طالب ناجح»، موضحة أن نتائج مواد المجموعتين (A) و(B) تُعرض بالحروف فقط، من دون إظهار الدرجات المئوية أو المعدل النهائي للطالب.

وفي ما يتعلق بطلبة الصف الثاني عشر، أوضحت الوزارة أن الطلبة المستوفين لشروط النجاح يحصلون في نهاية العام الأكاديمي على شهادة «إتمام الصف الثاني عشر»، والتي تتضمن نتائج مواد المجموعة (A) بالحروف والنسب المئوية، إلى جانب نتائج مواد المجموعة (B) بالحروف، من دون احتسابها ضمن المعدل النهائي.

وأضافت: الشهادة تتضمن كذلك متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة (A)، بما يتيح للطلبة استخدام نتائجهم لأغراض القبول الجامعي واستكمال إجراءات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وأشارت الوزارة إلى أن شهادة الصف الثاني عشر تُصدر إلكترونياً، ويمكن التحقق من صحتها من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، كما تُرفق نسخة إلكترونية من الشهادة بملف الطالب عبر أنظمة الوزارة بصيغة (PDF).

وبيّنت أن الشهادات الدراسية لجميع المراحل يمكن طباعتها على ورق أبيض عالي الجودة بحجم (A4) باستخدام طابعة ملونة، فيما تتيح الوزارة لخريجي الصف الثاني عشر الحصول على نسخة مصدقة على ورق رسمي يحمل ترويسة وزارة التربية والتعليم لأغراض الاستخدام خارج الدولة.