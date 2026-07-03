الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وكيل وزارة الداخلية يشهد تخريج دورة العمليات الخاصة الشاملة

وكيل وزارة الداخلية يشهد تخريج دورة العمليات الخاصة الشاملة
3 يوليو 2026 12:20

شهد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج دورة العمليات الخاصة الشاملة «30»، الذي أقيم في قرية التدريب القتالي التابعة لقيادة قوات الأمن الخاصة في سيح المهب، بحضور اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، وعدد من كبار الضباط وممثلي القيادات العامة للشرطة بالدولة.

وأكد سعادته أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية في بناء منظومة أمنية متقدمة ترتكّز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات التخصّصية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع المتغيرات والمخاطر المستجدة بكفاءة واحترافية، ويسهم في دعم مستهدفات الدولة في الريادة الأمنية واستدامة الأمن والأمان.

وأضاف أن بناء الإنسان المؤهل يظلُّ الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الأمنية، وأن الاستثمار في التدريب النوعي، والتقنيات الحديثة، والجاهزية المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، بما يعزّز قدرتها على استشراف التحديات المستقبلية، وحماية المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر أمناً وجاهزية على مستوى العالم.

وشهدت الدورة تخريج 62 منتسباً من مختلف القيادات العامة للشرطة، بعد استكمالهم برنامجاً تدريبياً متقدماً نفذه معهد قوات الأمن الخاصة، ضمن منظومة تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد كوادر أمنية قادرة على تنفيذ المهام التخصصية، وتعزيز التكامل العملياتي بين الوحدات الأمنية، ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف والسيناريوهات الأمنية.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. واحة للمخيّمات الصيفية وصقل المواهب وتعزيز القيَم
بلدية عجمان تشارك بثلاث أوراق عمل في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026

وتأتي هذه الدورة ضمن منظومة التطوير المستمر التي تنتهجها وزارة الداخلية لترسيخ ثقافة التميّز والجاهزية والاستعداد للمستقبل، من خلال تبني أحدث المفاهيم التدريبية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة الشرطية، بما يدعم مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار.

وتضمن البرنامج التدريبي، حزمة من التطبيقات العملياتية المتقدمة، شملت العمليات الخاصة في البيئات الحضرية، ومداهمة المباني متعددة الطوابق، والقبض والتفتيش، وإدارة الأطواق الأمنية، والإنزال من الطائرة العمودية، والتعامل مع الكمائن، والاستجابة الأمنية الفورية، ومواجهة أعمال الشغب وحفظ النظام، والرماية التكتيكية، وتنفيذ سيناريوهات ميدانية تحاكي التحديات الأمنية المعاصرة، بما يسهم في تطوير سرعة اتخاذ القرار، ورفع مستوى التنسيق، وتعزيز الكفاءة العملياتية للمنتسبين.

وكرَّم وكيل وزارة الداخلية أوائل الدورة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل المنتسبين، مؤكداً أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات يشكل ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية، وترسيخ أمن المجتمع، وصون مكتسبات الوطن، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها نحو مستقبل أكثر أمناً وريادة.

المصدر: وام
وزارة الداخلية
الإمارات
خليفة حارب الخييلي
آخر الأخبار
صورة من مختلف فعاليات مكتبات الشارقة العامة (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
مكتبات الشارقة العامة تحتفي بـ«عام الأسرة 2026» بأكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية خلال يوليو
اليوم 18:13
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
الرياضة
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
اليوم 18:00
رئيس الوزراء المولدافي المستقيل ألكسندرو مونتيانو
الأخبار العالمية
رئيس وزراء مولدافيا يعلن استقالته في قرار مفاجئ
اليوم 17:50
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
علوم الدار
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
اليوم 17:42
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
علوم الدار
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
اليوم 17:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©