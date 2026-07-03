بلدية عجمان تشارك بثلاث أوراق عمل في مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026

شاركت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، في أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026، الذي أُقيم تحت شعار «رؤى المدن.. حيث تلتقي الاستدامة والابتكار والتحول الذكي»، بمشاركة مسؤولين وصنّاع قرار وخبراء ومختصين من مختلف الدول، وذلك في إطار حرص الدائرة على تعزيز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات في مجالات المدن الذكية والتحول الرقمي.

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن مشاركة الدائرة في المؤتمر تجسّد التزامها بتطوير منظومة المدن الذكية وتعزيز مكانة دولة الإمارات في هذا المجال، مشيراً إلى أن المؤتمر يشكّل منصة مهمة للاطلاع على تجارب الدول الشقيقة والاستفادة من نجاحاتها، إلى جانب استعراض المشاريع النوعية التي تنفّذها الدائرة وما حققته من نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقال إن المشاركة في مؤتمر البحرين للمدن الذكية تأتي انطلاقاً من الحرص المستدام على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصّصة، بما يسهم في تطوير منظومات العمل البلدي والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، التي تدعم بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة.

وتضمّنت مشاركة الدائرة 3 أوراق عمل تعكس رؤيتها في توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، حيث استعرضت الدكتورة حورية البلوشي، مستشار تخطيط قطاع البنية التحتية في الدائرة، مبادرة «مدن الـ15 دقيقة»، فيما قدّم المهندس عبدالله أبو بكر مدير قسم الإشراف والرقابة الهندسية، ورقة عمل عن مشروع نمذجة البناء، فيما استعرض السيد يوسف السويدي مدير قسم المواقف، مشروع المواقف الذكية، وتعد المشاريع من أهم المشاريع والمبادرات الرائدة في مجال التخطيط الحضري المستدام والمدن الذكية، وتجسّد نماذج عملية تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة التخطيط الحضري، ودعم اتخاذ القرار، والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وناقش المؤتمر، الذي شهد مشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والخبراء الدوليين، أحدث التوجهات في مجالات المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتحول الرقمي، إلى جانب استعراض مبادرات وتجارب رائدة تسهم في تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز جودة الحياة.