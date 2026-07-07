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توقعات الأرصاد للطقس في الإمارات غداً

توقعات الأرصاد للطقس في الإمارات غداً
7 يوليو 2026 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً ليلاً شرقاً وشمالاً، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار غرباً نهاراً.
وذكر المركز، في تقريره اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س. 
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04، والمد الثاني عند الساعة 06:23، والجزر الأول عند الساعة 11:35، والجزر الثاني عند الساعة 01:25.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:41، والمد الثاني عند الساعة 05:07، والجزر الأول عند الساعة 08:21، والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

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المصدر: وام
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