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سلطان بن أحمد القاسمي: تكامل الأدوار ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الفاعلة

سلطان بن أحمد خلال الملتقى (من المصدر)
9 يوليو 2026 01:14

الشارقة (الاتحاد)

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، «ملتقى شركاء النجاح مجلس المحامين والمستشارين القانونيين الأول»، الذي نظمته دائرة القضاء، في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».
وأكد سمو رئيس مجلس القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيساً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم لا يقتصر على الترافع والدفاع عن الحقوق، بل يمتد إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.
وأشار سموه إلى أن مجلس القضاء يواصل العمل على تطوير الخدمات والإجراءات القضائية، بما يواكب أفضل الممارسات، ويرفع من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز القضايا، مؤكداً سموه أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة، من خلال تبني الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي.
وأوضح سمو رئيس مجلس القضاء أن هذه الملتقيات تشكّل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المحامين والمستشارين القانونيين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم.
وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية، وطرح عدد من المقترحات التطويرية.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مجلس القضاء
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