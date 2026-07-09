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علوم الدار

انطلاق «مهندس المستقبل» في «كهرباء الشارقة»

مشاركون في أنشطة المخيم الصيفي (من المصدر)
10 يوليو 2026 01:29

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، فعاليات المخيم الصيفي السنوي لعام 2026، الذي تنظمه الهيئة تحت عنوان «مهندس المستقبل»، والذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو 2026، بمقر متحف الشارقة للآثار، ويشارك فيه 100 منتسب من الجنسين ضمن الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاماً، ويتضمن برنامج المخيم 14 ورشة عمل تعليمية وتفاعلية تركز على التطبيق العملي وتنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي و3 زيارات ميدانية وترفيهية.
وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تنظّم مخيم المستقبل سنوياً بهدف تنمية وعي المشاركين وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، من خلال تعريفهم بمعلومات أساسية عن مجالات الكهرباء والمياه، وترسيخ مفاهيم الاستدامة، إضافة إلى تعزيز ثقافة الأمن والسلامة والوقاية مما يسهم في استثمار طاقات الفئة العمرية المستهدفة باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة، حيث يسعى إلى إعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على الابتكار في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير فعاليات المخيم وزيادة أعداد المنتسبين حيث بدأ في عامه الأول بـ40 منتسباً، وهذا العام يشارك فيه أكثر من 100 منتسب، كما يحظى المخيم هذا العام بمشاركة عدد من الجهات.
وأوضح سيف النقبي، رئيس قسم التثقيف والتوعية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المخيم هذا العام يتضمن برنامجاً متكاملاً يجمع بين التعلم والتجربة العملية، حيث يتيح للمشاركين فرصة استكشاف طبيعة العمل الهندسي من خلال مجموعة من الورش التعليمية والتفاعلية التي تركّز على التطبيق العملي وتنمية مهارات الابتكار والتفكير العلمي.

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