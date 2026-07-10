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علوم الدار

"شرطة أبوظبي" تنفذ مبادرة "صيف الخير للعمال"

شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة "صيف الخير للعمال"
10 يوليو 2026 12:32

نفذت إدارة المرور والدوريات الأمنية - العين بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع "فزعة"، مبادرة "صيف الخير للعمال" من مختلف المهن في المناطق الداخلية والخارجية بمدينة العين، وذلك ضمن جهودها خلال عام الأسرة 2026 لتعزيز المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على صحة وسلامة فئة العمال خلال فصل الصيف.

 

وأكد العقيد سعيد علي الحساني نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية لشؤون الدوريات الأمنية بمنطقة العين، أن المبادرة تجسد التزام شرطة أبوظبي بترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة، انطلاقًا من حرصها على دعم الفئات العمالية وتقدير دورها الحيوي في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف المؤسسات وأفراد المجتمع في توفير بيئة آمنة وصحية للعمال، لا سيما خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

 

وأوضح أن المبادرة تضمنت توزيع عبوات المياه والعصائر الباردة والوجبات الخفيفة والقبعات الشمسية وعدد من المستلزمات الوقائية، بما يسهم في الحد من آثار التعرض لحرارة الصيف، والمحافظة على صحة العمال أثناء أداء أعمالهم.

 

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ونفذ فريق فرع التوعية والتثقيف المروري بمنطقة العين مجموعة من البرامج التوعوية الميدانية، شملت توزيع مطويات إرشادية بعدة لغات، تضمنت إرشادات حول الوقاية من الإجهاد الحراري، وأهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الجنسيات والفئات المستهدفة.

 

ولاقت المبادرة تفاعلًا إيجابيًا من العمال، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، مثمنين اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بسلامتهم وصحتهم، وحرصها على تنفيذ مبادرات مجتمعية تعزز جودة الحياة وترسخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

المصدر: وام
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