"الإمارات" تؤكد دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الأمن والسلام العالمي

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في جلسة الأمن المنعقدة ضمن فعاليات قمة رؤساء الشرطة UNCOPS 2026 في نيويورك، حيث أكدت أن الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تضع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في صميم العمل الحكومي، لحماية المجتمعات المحلية والعالمية وتوسيع الشراكات الدولية.

وأكدت وزارة الداخلية خلال كلمتها مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات استباقية في مجالات رصد الجناة وحماية الضحايا، لمواجهة تنامي استغلال الشبكات الإجرامية العابرة للحدود للتقنيات الرقمية.

كما أكدت الوزارة استمرارها بدعم جهود شرطة الأمم المتحدة من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الثقة بين قوات حفظ السلام والمجتمعات المحلية، وتحديد الاحتياجات التشغيلية التي يمكن معالجتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز دعم أجهزة الشرطة المحلية في مرحلة ما بعد النزاع.

وأوضحت الوزارة في ختام مشاركتها أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود الدولية، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات العالمية، وجعل التقنيات الناشئة ركيزة لدعم العدالة والسلام والأمن الإنساني للأجيال القادمة.