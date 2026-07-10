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علوم الدار

طرح تذاكر النسخة الـ23 من «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026»

جانب من دورة سابقة للمعرض (من المصدر)
11 يوليو 2026 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، طرح تذاكر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني على الإنترنت، والتطبيق الذكي للمعرض الذي يتم توفيره لكل من هواتف الأندرويد والـiOS. 
وتأتي النسخة الـ23 من المعرض برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، من تنظيم مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2026، في مركز أدنيك أبوظبي. 
وسيقدم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام، في الدورة الأكبر بتاريخه، مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل عروضاً حية، ومسابقات مثيرة، ومزادات الصقور والخيول والإبل المميزة، فضلاً عن العروض التراثية والرياضية المميزة.
ومن المقرر أن تتم زيادة عدد أيام المعرض هذا العام إلى عشرة أيام استجابة للإقبال المجتمعي اللافت والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة.
ومع تواجد كبريات الشركات العالمية المتخصّصة في المغامرات الخارجية وقطاعات الصيد والفروسية، يُعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة عالمية تجمع عشاق الصيد والفروسية، بما يتيح أمام زوّار المعرض فرصة التعرف على أحدث اتجاهات الصناعة والابتكارات في مجال الصقارة والصيد والفروسية، والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وقادة الفكر، والمؤثرين، وعيش تجربة حية وحيوية للتعرف على الإرث الثقافي والتاريخي الغني لدولة الإمارات، الذي يحافظ على التراث ويواكب التطور والتقدم. 
ولمن يرغب في شراء تذاكر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بإمكانه زيارة الموقع الإلكتروني الخاص لشراء التذاكر أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية والاختيار من ضمن الباقات المتنوعة والغنية المتوفرة لهذه النسخة.

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