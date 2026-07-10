5 قنوات إلكترونية توفّرها شرطة دبي للتواصل مع الزوّار

دبي (الاتحاد)

تلّقت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 1839 استفساراً وطلب مساعدة قدمها سياح من 118 جنسية، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية الخمس المُخصصة لهم.

أكد المقدم محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم على تعزيز التواصل مع السياح الواصلين إلى الإمارة، عبر قنوات التواصل الإلكترونية والذكية، وذلك في إطار تحقيق توجه حكومة دبي في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.

ولفت إلى أن من أبرز قنوات التواصل التي توفرها الشرطة السياحية، تتمثّل في خدمة «دعم السياح» المتوفرة على النسخة الحديثة من التطبيق شرطة دبي الذكي على أنظمة هواتف أيفون «IOS» و«أندرويد» و«هاواوي»، والتي يُمكن استخدامها بكل سهولة ويسر من مختلف مناطق العالم.

وأكد المقدم محمد عبد الرحمن، أن قناة التواصل الرابعة تتمثّل في مركز الاتصال 901 المخصّص للمكالمات غير الطارئة، والذي يتلقى الاستفسارات والملاحظات من قبل السياح، فيما تتمثل القناة الخامسة في البريد الإلكتروني للشرطة السياحية TouristPolice@dubaipolice.gov.ae، والذي يستطيع أي سائح مع أي مكان حول العالم مراسلته.