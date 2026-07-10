«أوقاف أبوظبي» تحتفي بتخريج أول دفعة ضمن «تمكين النُظَّار»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر«أوقاف أبوظبي» بتخريج 34 ناظراً على الأوقاف، بعد إتمامهم برنامج «تمكين النُظَّار»، الذي أُقيم مؤخراً، واختُتم بحفل تكريم أقيم في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وشهد الحفل حضور فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر«أوقاف أبوظبي»، وأحمد صالح الحميري، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لقطاع التطوير والاستثمار.

ويأتي البرنامج في إطار جهود «أوقاف أبوظبي» الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع الأوقاف، وتعزيز كفاءة النُظَّار.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «يمثل الناظر الركيزة الأساسية في نجاح الوقف واستدامة أثره، ومن هنا نحرص على الاستثمار في تأهيله وتمكينه بالمعارف والمهارات التي تعزز كفاءته في إدارة الأوقاف وفق أفضل الممارسات الشرعية والمؤسسية. ويأتي برنامج (تمكين النُظَّار) ضمن جهودنا لبناء كوادر متخصصة قادرة على تطوير منظومة الأوقاف وتعظيم أثرها التنموي».

وأضاف عيسى عبدالجليل الفهيم، الأمين العام لمؤسسة عبدالجليل الفهيم وعائلته الخيرية، وأحد المشاركين في برنامج «تمكين النُظَّار»: «شكّل البرنامج تجربة نوعية أتاحت لنا تعميق فهمنا للمسؤوليات التي تضطلع بها النظارة على الأوقاف، والتي تمتد إلى صون مقاصد الواقفين، والالتزام بشروطهم، وتطبيق مبادئ الحوكمة، والإدارة الرشيدة، والاستثمار المستدام. وقد نجحت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في تقديم برنامج يجمع بين الجوانب الشرعية والقانونية والإدارية والمالية، بما يعزز كفاءة النُظَّار».

وشهد البرنامج تدريب المشاركين على ثلاثة محاور رئيسة، شملت أساسيات وشروط النظارة على الأوقاف، وواجبات وحقوق الناظر، والنظارة المؤسسية، بما يزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التدريبية التي تنفذها «أوقاف أبوظبي» بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتأهيل والتدريب، ودعم تطوير الكفاءات المتخصصة في قطاع الأوقاف.