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الإمارات: ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية في السودان

الإمارات: ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فورية في السودان
11 يوليو 2026 00:59

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في السودان، ووقف دائم لإطلاق النار، وعملية سياسية شاملة ومستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني، مشددةً على أن الأزمة في السودان لا يمكن حلها عسكرياً.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس، قالت فيها: «التقى السفير أبوشهاب بسعادة شيرينيت هاريفو، المندوب الدائم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، حيث بحث الجانبان تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات و(إيغاد)، إلى جانب مناقشة آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي».
وأضافت: «أشادت دولة الإمارات بجهود (إيغاد) ضمن المجموعة الخماسية لدفع عملية سياسية شاملة في السودان، مؤكدة على أن الأزمة السودانية لا يمكن حلها عسكرياً.
وأكدت الدولة على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، وعملية سياسية شاملة ومستقلة بقيادة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني.
وتؤكد دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي في السودان، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح، تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
وتؤكد على موقفها الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المُشترك بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويُلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.

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