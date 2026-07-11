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المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة يستقبل وفداً أممياً

المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة يستقبل وفداً أممياً
11 يوليو 2026 13:53

استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، وفداً رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار زيارة ميدانية للاطلاع على الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها المستشفى، وجهود دولة الإمارات في دعم القطاع الصحي وتخفيف معاناة المرضى والمصابين.

وضم الوفد الدكتور راميز الأكبروف، المنسق المقيم والمنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، وسوزانا كالتك، نائبة المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية، ودنكسىيو تيو، مدير مكتب المنسق المقيم، وطاهر إبراهيم، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة، ولوسي بيركز، مسؤولة الشؤون السياسية في مكتب المنسق المقيم.

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وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البعثة الإماراتية والأمم المتحدة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتعزيز الاستجابة الإنسانية، ويواكب الاحتياجات الطبية المتزايدة في القطاع.

المصدر: وام
المستشفى الميداني الإماراتي
قطاع غزة
الإمارات
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