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علوم الدار

آدم إبراهيم.. الأول على مستوى الدولة - المسار المتقدم: التعلّم الذاتي وتطوير المهارات يقود إلى التفوق

آدم إبراهيم.. الأول على مستوى الدولة - المسار المتقدم: التعلّم الذاتي وتطوير المهارات يقود للتفوق
11 يوليو 2026 14:35

دينا جوني (أبوظبي) -
قال آدم محمد إبراهيم، الأول على مستوى الدولة في المدارس الحكومية ضمن المسار المتقدم، إن والده كان أول من أخبره بتصدُّره قائمة الأوائل، بعدما قرأ تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، التي أعلن فيها أسماء أوائل الثانوية العامة، لتتحول لحظات ترقُّب النتيجة إلى فرحة عائلية لا تُنسى.
ويرى آدم أن رحلة التفوق لا تبدأ بحفظ الدروس، بل بتنظيم الوقت، والابتعاد عن التوتر، والاجتهاد المستمر، إلى جانب البحث عن وسائل متنوعة لإتقان المهارات العليا، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن ما يقدّمه المعلّم داخل الصف يمثّل المنطلق والأساس، لكنه لا يغني عن التعلم الذاتي، مؤكداً أهمية البحث والتوسع وعدم الاكتفاء بالشروحات المدرسية، لأن ذلك يسهم في تعميق الفهم وتنمية المهارات التي تصنع الفارق للطالب المجتهد والمتفوق. وأضاف أن تحديد هدف واضح منذ البداية يحمي الطالب من التشتت، ويمنحه دافعاً للاستمرار في طريق الاجتهاد، مشدداً على أن التفوق لا يعني قضاء اليوم كله بين الكتب أو التخلي عن الحياة الاجتماعية، بل يقوم على تحقيق التوازن وحسن إدارة الوقت.
وعن اعتماده على الذكاء الاصطناعي، أوضح أن أبرز ما يميزه هو سهولة الوصول إليه في أي وقت ومن أي مكان، ما يجعله أداة تعليمية مساندة تساعد على تطوير المهارات المطلوبة للتفوق، شريطة أن يقترن استخدامه بالسعي والاجتهاد، لا أن يكون بديلاً عنهما.

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