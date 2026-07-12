1400 طالب وطالبة يشاركون في «صيفنا أمن وسعادة»

دبي (الاتحاد)

قام العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المُشرف العام على برنامج الدورات الصيفية، بزيارة إلى مراكز التدريب الصيفي لطلبة برنامج الدورات الصيفية التي تنظمها شرطة دبي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي؛ بهدف الاطّلاع على سير العمل في الدورات التدريبية والتخصصية والمشاركة الطلابية. واطّلع العميد عبد الرحمن المعمري على سير العمل في الدورات الصيفية للطلبة، مؤكداً حرص شرطة دبي الدائم على تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي؛ بهدف استثمار أوقات الطلبة، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء إلى الهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة.

دورات شاملة



قال العميد الدكتور عبدالرحمن المعمري: إن الدورة الصيفية استقطبت 1400 طالب وطالبة من مختلف الأعمار، يمثلون 31 جنسية من 130 مدرسة حكومية وخاصة، موزعين على 12 مركزاً تدريبياً، منها 8 مراكز للدورات الشاملة التي تتضمن التدريب الرياضي والعسكري، بالإضافة إلى محاضرات التوعية، والورش التدريبية، والزيارات الميدانية.