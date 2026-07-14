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سيف بن زايد: انتقلت الصناعات الدفاعية الإماراتية من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية

سيف بن زايد: انتقلت الصناعات الدفاعية الإماراتية من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية
14 يوليو 2026 12:41

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انتقلت الصناعات الدفاعية الإماراتية من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية، والتوسع في الأسواق الأوروبية.

وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتقلت الصناعات الدفاعية الإماراتية من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى المنافسة العالمية، والتوسع في الأسواق الأوروبية، وتطوير منظومات متقدمة تحمل بكل فخر شعار «صنع في الإمارات».

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إنها قصة نجاح صنعتها المعرفة والابتكار، ورسّختها الثقة الدولية، ويقودها طموح وطني ثابت نحو ترسيخ مكانة الإمارات بين كبار مصنّعي الصناعات الدفاعية في العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
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