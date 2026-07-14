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انطلاق حملة «الشارقة تستحق الأفضل»

تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات أكثر استدامة (وام)
14 يوليو 2026 14:20

الشارقة (وام)
 أطلقت دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، أمس الأول، حملة «الشارقة تستحق الأفضل»، التي تستمر حتى 13 ديسمبر 2026، لتعزيز استخدام البدائل الصديقة للبيئة والحد من المنتجات ذات الاستخدام الواحد.
وتأتي الحملة في إطار جهود الإمارة لترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وتحويلها إلى ممارسات يومية تسهم في حماية الموارد الطبيعية والارتقاء بجودة الحياة، وذلك بالشراكة مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وبالتعاون مع كل من بلديات مدن إمارة الشارقة، ومجموعة بيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
وتسهم الحملة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات أكثر استدامة في حياتهم اليومية، والحد من النفايات الناتجة عن المنتجات ذات الاستخدام الواحد، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تحقيق تنمية متوازنة تضع الإنسان والبيئة في صميم أولوياتها.
منصة تفاعلية
شهدت فعالية الإطلاق تدشين منصة تفاعلية للتعريف بأهداف الحملة ورسائلها الرئيسة، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية وتفاعلية استهدفت مختلف فئات المجتمع، وذلك لتعزز مفاهيم المحافظة على البيئة، والاستهلاك المسؤول، وإعادة الاستخدام.

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