حاكم رأس الخيمة يعزّي أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو أمير قطر، وعموم آل ثاني الكرام والشعب القطري الشقيق، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والوفد المرافق قد وصل إلى الدوحة في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله في المطار، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وسعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى دولة قطر الشقيقة.