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علوم الدار

"الأرصاد" يكشف توقعات طقس الغد في الإمارات

"الأرصاد" يكشف توقعات طقس الغد في الإمارات
15 يوليو 2026 17:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48، والمد الثاني عند الساعة 02:19، والجزر الأول عند الساعة 08:53، والجزر الثاني عند الساعة 20:05.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:29، والمد الثاني عند الساعة 22:59، والجزر الأول عند الساعة 17:29، والجزر الثاني عند الساعة 05:30.

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المصدر: وام
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