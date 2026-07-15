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علوم الدار

عمار بن حميد: تفوق أوائل «الثانوية العامة» رصيد لمستقبل الوطن

عمار بن حميد في صورة جماعية مع أوائل الثانوية العامة (وام)
16 يوليو 2026 00:48

عجمان (وام)

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري بعجمان، أمس، 21 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025 - 2026، وأولياء أمورهم، تقديراً لإنجازهم العلمي، واحتفاءً بما جسّدوه من اجتهاد وانضباط وطموح.
وجاء الاستقبال ضمن مبادرة «أوائل عجمان» التي ينظمها مكتب شؤون المواطنين في الإمارة؛ بهدف تكريم أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتشجيع الطلبة على مواصلة التفوق والتميز في مراحلهم الأكاديمية المقبلة.
وهنأ سمو ولي عهد عجمان الطلبة والطالبات وأسرهم بما حققوه من نتائج مشرّفة، مشيداً بجهودهم طوال العام الدراسي، وبالدور الذي أدته الأسر والكوادر التعليمية والإدارية في مساندتهم، وتهيئة البيئة المحفزة التي مكّنتهم من تنمية قدراتهم وبلوغ هذه المكانة المتميزة.
وقال سموه: يسعدنا أن نلتقي أبناءنا وبناتنا من أوائل الثانوية العامة في عجمان، وأن نبارك لهم ولأسرهم ومعلميهم هذا التفوق الذي نعتز به، فهو ثمرة جهد متواصل، وإرادة واعية، وبيئة أسرية وتعليمية آمنت بقدراتهم، ورافقتهم في رحلة الجد والاجتهاد.
وأضاف سموه: إن ما حققه الطلبة اليوم لا يمثل نهاية مرحلة دراسية فحسب، بل بداية لمسؤولية أكبر؛ لأن التفوق الحقيقي لا يتوقف عند إحراز المراكز الأولى، وإنما يتجسد في مواصلة التعلم، وتطوير القدرات، وتحويل المعرفة إلى أثر نافع في المجتمع والوطن.
وأكد سموه، أن التعليم يحظى برعاية راسخة من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، إيماناً بأن بناء الإنسان هو الأساس في نهضة الأوطان واستدامة تقدمها، وأن الاستثمار في عقول الطلبة وقدراتهم هو الاستثمار الأجدى في المستقبل.
وأشاد سموه بالدعم المتواصل والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، لمسيرة التعليم في الإمارة، وحرص سموه على توفير بيئة تعليمية تمكّن الطلبة من تنمية قدراتهم وتحفزهم على التفوق، وتدعم المؤسسات التعليمية في الارتقاء بأدائها ومخرجاتها، مؤكداً أن هذا الاهتمام يجسد إيمان صاحب السمو حاكم عجمان بأن بناء الإنسان المتعلم ركيزة أساسية للتنمية، وإعداد الأجيال القادرة على خدمة الوطن والمشاركة في صناعة مستقبله.
وكرّم سمو ولي عهد عجمان الطلبة والطالبات الأوائل، تقديراً لما حققوه من نتائج متميزة، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الجامعية، وأن يواصلوا الاجتهاد والعمل بما يمكّنهم من خدمة وطنهم والإسهام في رفعته وتقدمه.
من جانبهم، أعرب الطلبة وأولياء أمورهم عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وتقديرهم لما يحظى به المتفوقون من اهتمام ودعم، مؤكدين أن هذا الاستقبال يمثل حافزاً معنوياً كبيراً لمواصلة التميز.
حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان.

طلاب الثانوية العامة
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