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علوم الدار

سعود بن صقر والسفير الصيني يبحثان تعزيز العلاقات

سعود القاسمي وتسنغ جيشين والحضور خلال الاستقبال (وام)
16 يوليو 2026 00:48

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك على مختلف الصعد.
من جانبه، عبّر تسنغ جيشين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من تطور في مختلف المجالات.

سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
سعود بن صقر
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سفير الصين
السفير الصيني
الصين
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