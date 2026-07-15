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علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مركز الابتكار بجامعة الشارقة

سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته في مركز الابتكار بجامعة الشارقة (وام)
16 يوليو 2026 00:48

الشارقة (وام)

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افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس مركز الابتكار بالجامعة، الذي يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الشارقة ومجموعة «إي آند».
وتفضل سموه بالضغط على الجهاز اللوحي ليزيح الستار عن مبنى المركز، إيذاناً بافتتاحه الرسمي، مشاهداً سموه عرضاً تفاعلياً لروبوت الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يتوسط مدخل المركز، ويقدم خدمات متنوعة مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، حيث رحّب الروبوت بسموه وبالحضور، وقدم نبذة تعريفية عن المركز وما يقدمه من خدمات للطلبة والباحثين والزوار.
وتجوّل سمو رئيس جامعة الشارقة في مرافق المركز، مطلعاً على المختبرات المتنوعة وورش التصنيع التي يضمها، مستمعاً سموه إلى شروح تفصيلية حول التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وتابع سموه، خلال الجولة، عرضاً عملياً لأحدث تقنيات التصنيع الرقمي بالمركز، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة القطع والنقش بالليزر، وأجهزة التحكم الرقمي، والروبوتات، والطائرات من دون طيار.
ويهدف المركز إلى دعم منظومة الابتكار، وريادة الأعمال في الجامعة، من خلال تمكين الطلبة والباحثين من تطوير النماذج الأولية والمنتجات الابتكارية.
ويضم المركز أحدث تقنيات التصنيع الرقمي، التي تسهم في تنفيذ مشاريع تكنولوجية متقدمة، ويعزز البيئة التعليمية في الجامعة.
ويحتضن المركز مختبر الشارقة للتصنيع الرقمي، وهو أول مختبر تصنيع رقمي من نوعه في إمارة الشارقة ينضم إلى الشبكة العالمية لمختبرات التصنيع الرقمي المنطلقة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية.
وفي نهاية الجولة، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتسلم هدية تذكارية عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد لمبنى الجامعة الرئيس تم إنتاجه في المركز بمناسبة الافتتاح، كما قدم سموه هدية تذكارية إلى مجموعة «إي آند»، ملتقطات سموه معهم الصور التذكارية.

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