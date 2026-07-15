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شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
15 يوليو 2026 21:52

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت دورية السعادة بشرطة أبوظبي في فعاليات المخيم الصيفي لأبناء موظفي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، الذي ينظمه مجلس شباب الأكاديمية تحت شعار «قادة المستقبل: ننمو معاً»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية وتنمية الوعي الأمني والمروري لدى الأطفال.
وشهدت الفعالية تنفيذ ورش تفاعلية التي أتاحت للأطفال فرصة التعرف على دورية السعادة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم الإيجابية والتواصل المجتمعي، إلى جانب التفاعل المباشر معها والتقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا وخوذة السلامة، بما أسهم في تقديم تجربة تثقيفية وترفيهية عززت من وصول الرسائل التوعوية بأسلوب مبتكر وجاذب.
وتضمنت الورشة برامج توعوية ركزت على نشر مفاهيم السلامة المرورية وتعريف الأطفال بالسلوكيات الصحيحة على الطريق، بما يتناسب مع الفئات العمرية المستهدفة، ويسهم في تنمية الحس بالمسؤولية وتعزيز الوعي الأمني والمروري لديهم.
كما اشتملت الفعالية على مسابقات وأسئلة تفاعلية هدفت إلى ترسيخ المفاهيم الأمنية والمرورية بأساليب تعليمية ممتعة، بما يعزز مشاركة الأطفال ويغرس لديهم القيم الإيجابية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود شرطة أبوظبي المتواصلة لتعزيز الشراكة المجتمعية، ونشر الثقافة الأمنية بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ الوعي لدى النشء، بما يدعم جودة الحياة ويعزز الأمن المجتمعي المستدام.

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شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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