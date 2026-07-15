الخميس 16 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك باجتماعات مجموعة «بريكس» في الهند

وفد الدولة خلال مشاركته في اجتماعات «بريكس» لشؤون المرأة في الهند (وام)
16 يوليو 2026 00:49

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج رائد في مواجهة تحديات آفة المخدرات
«صيّف بأمان» تؤكد أهمية السلامة في أحواض السباحة

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في اجتماعات مسار المرأة بمجموعة «بريكس»، التي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2026 في مدينة كوتشي بولاية كيرالا في جمهورية الهند، وذلك في إطار رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالإسهام في تطوير مخرجات عملية تعزز التعاون الدولي، وتدعم السياسات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة بقيادة المرأة.
وشهدت الاجتماعات مشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء، حيث ناقشوا مشروع البيان الوزاري المشترك، إلى جانب أربعة محاور رئيسية شملت القيادة والحوكمة، والشمول المالي والرقمي، وريادة الأعمال وتنمية المهارات، والعمل المناخي والأمن الغذائي والتغذية، وذلك في إطار أولويات الرئاسة الهندية التي اعتمدتها لتعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة، والاقتصاد والابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات.

الرؤية والرسالة
بهذه المناسبة، أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات تنظر إلى التوازن بين الجنسين، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الدول، مشيرة إلى أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل المجتمعات، وفي بناء اقتصادات أكثر ابتكاراً ومؤسسات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات. كما أشادت سموّها بالجهود التي بذلتها جمهورية الهند خلال رئاستها لمسار المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي أسهمت في ترسيخ الحوار البنّاء، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير مخرجات عملية تستجيب لأولويات التنمية المشتركة.
وقالت سموّها: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشراكات الدولية والحوار البنّاء وتبادل الخبرات تمثل عناصر أساسية لتسريع التقدم، وتحويل الالتزامات إلى نتائج عملية ومستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل دولة الإمارات العمل مع شركائها في مجموعة (بريكس) وحول العالم لترجمة المخرجات المشتركة إلى سياسات وشراكات ومبادرات عملية توسع الفرص أمام المرأة، وتعزز دورها في التنمية المستدامة».

بناء الشراكات وتبادل الخبرات
قالت معالي منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يشكل مسار المرأة في مجموعة بريكس منصة استراتيجية لتعزيز الحوار الدولي وبناء الشراكات وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير سياسات أكثر شمولاً واستدامة، ويعزز دور المرأة شريكاً رئيسياً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتؤمن دولة الإمارات بأن التعاون الدولي يشكل ركيزة أساسية لتسريع التقدم وتحويل الطموحات المشتركة إلى مبادرات تحقق أثراً ملموساً».
وأكدت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال مجموعة «بريكس» تعكس نهجها في تحويل الحوار الدولي إلى مبادرات عملية وشراكات تسهم في تطوير سياسات داعمة للتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة. 
ورحبت دولة الإمارات باعتماد البيان الوزاري المشترك، وما تضمنه من توجهات ومخرجات تعزز التعاون الدولي وتدعم تطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الإمارات
مجموعة بريكس
الهند
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
منال بنت محمد
منال بنت محمد بن راشد
منى المري
آخر الأخبار
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
الرياضة
كأس العالم 2026.. الأرجنتين إلى النهائي والحلم الإنجليزي يتبخر
16 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات
16 يوليو 2026
جندي أوكراني يراقب سفينة في البحر الأسود - أرشيفية
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف 20 ناقلة روسية في البحر الأسود
16 يوليو 2026
مركبة عسكرية إسرائيلية تمر أمام مبانٍ مدمرة في جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء تطبيق «المناطق التجريبية»
16 يوليو 2026
دمار كبير في غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
«اجتماع المانحين» يقر دعم غزة والموازنة الفلسطينية بقيمة مليار دولار
16 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©