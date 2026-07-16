الجمعة 17 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«علوم وتكنولوجيا الفضاء» يطوّر القمر الاصطناعي «SEO»

مبنى جامعة الإمارات - أرشيفية
17 يوليو 2026 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«العالمي للتسامح والسلام» يبحث تعزيز التعاون مع مالطا
«الفيب».. طريق لإدمان المخدرات.. والوعي الأسري خط الدفاع الأول

أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن مشروع القمر الاصطناعي «SEO»، وذلك بالتزامن مع وصول المهمة إلى مراحل متقدمة من التطوير، ضمن جهود المركز المستمرة لتنفيذ مشاريع فضائية وطنية بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء.
تسهم المهمة في تعزيز بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء من خلال التعاون العلمي والتقني مع شركاء دوليين من جمهورية الصين الشعبية، مما يسهم في تطوير الكفاءات الإماراتية وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات علوم وهندسة الفضاء، كما تسهم المهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة عبر توظيف التقنيات الفضائية في خدمة التنمية والابتكار.
وقال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: تأتي مهمة «SEO» ضمن استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى التوسع في المشاريع الفضائية الوطنية، وتطوير البنية التحتية الفضائية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء العالمي. 
وقال الدكتور نبيل محمد البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات: «نفخر بالإعلان عن مهمة (SEO)، والتي تمثل خطوة ممتدة لمسيرة المركز نحو تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في دعم الاستدامة وبناء القدرات الوطنية.

المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء
الإمارات
الأقمار الاصطناعية
جامعة الإمارات
وكالة الإمارات للفضاء
قطاع الفضاء
القطاع الفضائي
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب ضمن الحملة العسكرية ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: هدفنا تسوية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
17 يوليو 2026
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
مقتل 5 فلسطينيين بغارات على غزة
17 يوليو 2026
سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تدفع المنطقة نحو مرحلة بالغة الخطورة
17 يوليو 2026
يوسف رجي متحدثاً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي (من المصدر)
الأخبار العالمية
وزير خارجية لبنان: الحكومة قررت إنهاء الوجود العسكري لـ«حزب الله»
17 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
باكستان: مذكرة تفاهم إسلام آباد لا تزال إطاراً دائماً لتعزيز السلام
17 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©