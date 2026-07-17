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خليفة بن محمد بن خالد: «يوم عهد الاتحاد» ميثاق وطني للوحدة والإنجاز

خليفة بن محمد بن خالد: «يوم عهد الاتحاد» ميثاق وطني للوحدة والإنجاز
18 يوليو 2026 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن «يوم عهد الاتحاد» يُجسّد ميثاقاً وطنياً خالداً للوحدة والإنجاز، يستحضر اللحظة التاريخية التي وقّع فيها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسون، طيّب الله ثراهم، وثيقة ودستور الاتحاد عام 1971، لتبدأ منها مسيرة استثنائية جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة.
وقال معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية نجدّد العهد بالمحافظة على منجزات الاتحاد، وتعزيز قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية».

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