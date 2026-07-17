ضبط سائق مستهتر قاد بسرعة 230 كم في الساعة بدبي

دبي (الاتحاد)

تمكّنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمّد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور.

وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات الدفع الرباعي رمادي اللون، وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في عدة مواقع، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظنّ أن إزالة لوحات المركبة ستمكّنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، تمكّنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.

وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.