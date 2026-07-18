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علوم الدار

سيف بن زايد: في "يوم عهد الاتحاد" نستذكر أن الأوطان تُبنى بالأمانة قبل الإمكانات

سيف بن زايد
18 يوليو 2026 16:34

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه في "يوم عهد الاتحاد" نستذكر أن الأوطان تُبنى بالأمانة قبل الإمكانات.
وقال سموه عبر إكس: "في يوم عهد الاتحاد" نستذكر أن الأوطان تُبنى بالأمانة قبل الإمكانات. وفي أوقات الشدائد قبل الرخاء، تحدثت الوقائع عن قائدٍ حمل أمانة الاتحاد بكل اقتدار، هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي قاد الوطن بحكمةٍ وثبات وصان أمنه واستقراره، فبحكمة سموّه؛ ستظل راية الإمارات دوماً عنواناً للعزة والطمأنينة والريادة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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