محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال 6 أشهر

اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026.



وقال سموّه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «اطلعنا اليوم على نتائج التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات للنصف الأول من 2026.. والنتائج تاريخية بحمدالله. تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%.. فيما حققت صادراتنا غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم. هذه الأرقام ليست بيانات تجارة فقط.. بل أرقام تعكس قوة اقتصادنا.. وفعالية خياراتنا التنموية.. وثقة العالم بالإمارات».