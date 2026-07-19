دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 980 طناً من المساعدات الإغاثية

دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 62 شاحنة محملة بـ980 طناً من المساعدات الإغاثية، شملت مساعدات غذائية، ومواد إيواء، ومستلزمات ومعدات طبية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة استقبال المساعدات وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ويضمن استمرارية وصول الدعم الإغاثي إلى مستحقيه.

وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفّذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، عبر تسيير قوافل الإغاثة بصورة مستمرة، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ في مدِّ يد العون للمحتاجين، من خلال تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس قيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.