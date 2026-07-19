الأحد 19 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 980 طناً من المساعدات الإغاثية

دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 980 طناً من المساعدات الإغاثية
19 يوليو 2026 12:57

دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة، 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 62 شاحنة محملة بـ980 طناً من المساعدات الإغاثية، شملت مساعدات غذائية، ومواد إيواء، ومستلزمات ومعدات طبية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة استقبال المساعدات وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ويضمن استمرارية وصول الدعم الإغاثي إلى مستحقيه.

أخبار ذات صلة
المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية اقتربت لأول مرة من حاجز تريليوني درهم خلال 6 أشهر

وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفّذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، عبر تسيير قوافل الإغاثة بصورة مستمرة، بما يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والتخفيف من معاناتهم، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.

وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ في مدِّ يد العون للمحتاجين، من خلال تقديم مختلف أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس قيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.

المصدر: وام
مساعدات
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
الترفيه
المسرح المدرسي الإماراتي يحصد أبرز الجوائز في «المونودراما الدولي»
اليوم 17:09
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
الرياضة
دي لا فوينتي وسكالوني.. المعلّم في مواجهة تلميذه على مسرح المونديال
اليوم 17:00
شركات صينية تعرض هواتف مزودة بوكلاء ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي
شركات صينية تعرض هواتف مزودة بوكلاء ذكاء اصطناعي
اليوم 16:55
الأرجنتين على بُعد خطوة من إنهاء لعنتين تاريخيتين في نهائي كأس العالم 2026
الرياضة
الأرجنتين على بُعد خطوة من إنهاء لعنتين تاريخيتين في نهائي كأس العالم 2026
اليوم 16:30
صورة لما قيل إنه قصف على منطقة "ستافروبول" في روسيا
الأخبار العالمية
زيلينسكي: قصفنا منشآت نفط في روسيا
اليوم 16:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©