طقس صحو نهاراً مع ظهور سحب شرقاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والمد الثاني 58 :20، والجزر الأول عند الساعة 12:54 والجزر الثاني عند الساعة 05:14.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 07:45 والمد الثاني 16:48 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والجزر الثاني عند الساعة 00:42

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 70 20

دبي 41 31 70 20

الشارقة 42 29 70 20

عجمان 40 31 65 25

أم القيوين 41 29 70 25

رأس الخيمة 43 31 75 25

الفجيرة 39 32 85 40

العـين 45 30 55 15

ليوا 48 33 60 10

الرويس 46 31 70 25

السلع 47 32 70 20

دلـمـا 42 33 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 31 85 40

أبو موسى 38 34 85 40.