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الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية

الإمارات والأردن توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية
24 يوليو 2026 16:37

شهد يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي. ووقّع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي سعادة فيصل عيسى لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، فيما وقّعها عن الجانب الأردني سعادة السفير ماجد ثلجي القطارنة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، مفوضاً عن الحكومة الأردنية. وتأتي هذه المذكرة تجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وانطلاقاً من الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال القنصلي، بما يسهم في تطوير العمل القنصلي والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين الشقيقين. وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، كما حضرها سعادة السيد عمر العتوم، القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية.

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