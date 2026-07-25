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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

رئيس الدولة ورئيس أوزبكستان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين
25 يوليو 2026 13:54

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون والعمل المشترك، لتعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين إلى تحقيق التنمية والازدهار، ويعود بالخير والنّماء على شعبيهما.

 

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وأكد سموّه ورئيس أوزبكستان حرص البلدين على مواصلة تنمية علاقاتهما التي تقوم على أسس متينة من التعاون والمصالح المتبادلة، في ظل توفر العديد من الفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
رئيس الدولة
رئيس أوزبكستان
العلاقات الثنائية
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