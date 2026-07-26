منصور بن زايد: في اليوم الدولي لأشجار القرم نجدد التزامنا بمواصلة حماية النظم البيئية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن أشجار القرم تمثل جزءاً أصيلاً من البيئة الإماراتية.وجدد سموه في اليوم الدولي لأشجار القرم الالتزام بمواصلة حماية النظم البيئية.

وقال سموه عبر منصة إكس:" تمثل أشجار القرم جزءاً أصيلاً من البيئة الإماراتية، ورمزاً لقدرة الطبيعة على العطاء والتجدد".

وأضاف سموه:"وفي اليوم الدولي لأشجار القرم نجدد التزامنا بمواصلة حماية النظم البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة الذي يجعل الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة وقيمة راسخة".

تمثل أشجار القرم جزءاً أصيلاً من البيئة الإماراتية، ورمزاً لقدرة الطبيعة على العطاء والتجدد. وفي اليوم الدولي لأشجار القرم نجدد التزامنا بمواصلة حماية النظم البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة الذي يجعل الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة وقيمة راسخة. pic.twitter.com/USqNnI9nJM — منصور بن زايد (@MansourBinZayed) July 26, 2026