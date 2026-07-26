الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: في اليوم الدولي لأشجار القرم نجدد التزامنا بمواصلة حماية النظم البيئية

منصور بن زايد
26 يوليو 2026 14:14

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن أشجار القرم  تمثل جزءاً أصيلاً من البيئة الإماراتية.وجدد سموه في اليوم الدولي لأشجار القرم الالتزام بمواصلة حماية النظم البيئية.
وقال سموه عبر منصة إكس:" تمثل أشجار القرم جزءاً أصيلاً من البيئة الإماراتية، ورمزاً لقدرة الطبيعة على العطاء والتجدد".
وأضاف سموه:"وفي اليوم الدولي لأشجار القرم نجدد التزامنا بمواصلة حماية النظم البيئية، وترسيخ نهج الاستدامة الذي يجعل الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة وقيمة راسخة".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
أشجار القرم
الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
الترفيه
مركبة "سويوز إم إس-28" تنفصل عن محطة الفضاء الدولية
اليوم 15:18
لماذا تنازل ليبرون جيمس عن 93% من راتبه؟
الرياضة
لماذا تنازل ليبرون جيمس عن 93% من راتبه؟
اليوم 15:12
"وارنر براذرز أبوظبي" تطلق لعبة "كريبتونيت كولايدر"
الترفيه
"وارنر براذرز أبوظبي" تطلق لعبة "كريبتونيت كولايدر"
اليوم 15:04
أنكالايف يحسم ليلة «يو إف سي» في أبوظبي وأكتوبر الموعد الجديد
الرياضة
أنكالايف يحسم ليلة «يو إف سي» في أبوظبي وأكتوبر الموعد الجديد
اليوم 15:00
آثار معارك وقصف في دونتسك(أرشيفية)
الأخبار العالمية
روسيا تسيطر على قرية في منطقة دونتسك الأوكرانية
اليوم 14:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©