منصور بن زايد: إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي القضائية الأولى عالمياً إنجاز يضاف إلى سجل الإمارات

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إن إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي القضائية، كأول منظومة متكاملة من نوعها عالمياً يعد إنجازاً عالمياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.

وأكد سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي :"إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي".

إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي. — منصور بن زايد (@MansourBinZayed) July 28, 2026