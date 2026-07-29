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سماء الإمارات تشهد طلوع منزلة "المرزم"

سماء الإمارات تشهد طلوع منزلة "المرزم"
29 يوليو 2026 21:01

شهدت سماء الإمارات، فجر اليوم، طلوع منزلة "المرزم" من الأفق الجنوبي الشرقي، والتي تستمر حتى الـ10 من أغسطس المقبل، حسب جمعية الإمارات للفلك.
وقال إبراهيم الجروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن نجم "المرزم" أو "الشعرى اليمانية" يُعدّ ألمع نجوم السماء وهو آخر نجوم جمرة القيظ، وهي أشد الفترات حرارة في عموم الجزيرة العربية، ويتزامن مع طلوع منزلة "الذراع" من منازل القمر.
وأضاف: يترافق مع طلوع النجم وفرة الرطب في عموم الجزيرة العربية، ويقال "إذا طلع المرزم فامل المحزم"، كناية عن وفرة جني ثمار الرطب.
وأشار إلى أن الرطوبة تبدأ بالتدفق وتنشط "الروايح" التي تتشكل معها السحب الركامية المحلية على جبال الحجر وتتسبب بأمطار مختلفة الشدة.

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المصدر: وام
المرزم
جمعية الإمارات للفلك
الإمارات
سماء الإمارات
موسم المرزم
إبراهيم الجروان
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