شرطة أبوظبي توثق مسيرة مكافحة المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في قسم الموروث الشرطي، معرضاً توعوياً يوثق تاريخ مكافحة المخدرات، وذلك تزامناً مع مبادرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وإبراز الجهود الوطنية المتواصلة في الوقاية منها وحماية المجتمع.

وتضمن المعرض نماذج لأنواع مختلفة من المخدرات والسموم التي ضُبطت في فترات سابقة، إلى جانب عرض أساليب التهريب والترويج وطرق التعاطي التي استخدمتها العصابات الإجرامية، بما يعكس تطور أساليب المكافحة والجهود الأمنية المبذولة للتصدي لهذه الآفة.

كما اشتمل المعرض على مجموعة من الوثائق والتشريعات التاريخية النادرة التي تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والتي توثق البدايات المبكرة للجهود التشريعية والتنظيمية في مكافحة المخدرات، وتبرز اهتمام دولة الإمارات منذ وقت مبكر بحماية المجتمع من هذه الجريمة.