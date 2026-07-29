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«اكتشف رطب الإمارات».. خريطة رقمية لأصناف النخيل

خلال الاطلاع على شاشة الخريطة الرقمية لأصناف النخيل (من المصدر)
30 يوليو 2026 02:21

العين (الاتحاد)

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وظّفت هيئة أبوظبي للتراث من خلال الشاشة التفاعلية «اكتشف رطب الإمارات» في «العين للرطب».. التقنية في توثيق المعرفة وتقديمها بصورة تفاعلية، ليصبح الزائر مشاركاً في الوصول إلى المعلومة ولتلتقي خبرة المزارعين بأدوات العرض الحديثة في تجربة تعزز معرفة الجمهور بالنخلة والرطب الإماراتي.
وتضع الشاشة التفاعلية «اكتشف رطب الإمارات» أمام زوّار جناح هيئة أبوظبي للتراث في «العين للرطب» بدورته الأولى، خريطة معرفية للتنوع الذي تتميز به زراعة النخيل في الدولة، وتتيح لهم استكشاف الأصناف ومناطق انتشارها ومواعيد نضجها وخصائص ثمارها من خلال اللمس والاختيار المباشر.
وينتقل المستخدم عبر خريطة تشمل إمارات الدولة ومناطقها الزراعية، ويختار المنطقة التي يرغب في التعرف إليها، فتظهر الأصناف المشهورة بزراعتها فيها، مصحوبة بصور توضيحية ومعلومات عن لون الثمرة وشكلها وحجمها ومرحلة نضجها، إلى جانب أبرز الأماكن التي ينتشر فيها كل صنف.
تمنح التجربة زوار «العين للرطب» مدخلاً لفهم التنوع الذي تحتضنه الإمارات، وما تنتجه من أصناف معروفة مثل الخلاص وبومعان والفرض والخنيزي والشيشي والزاملي والدباس.. وتساعد المقارنة البصرية بين الثمار على ملاحظة الفروق التي قد تبدو دقيقة لغير المتخصص، وترتبط باللون والقوام والشكل وموعد النضج.
وتقدم الشاشة المعرفة الزراعية في صيغة تناسب مختلف الأعمار، حيث يستطيع الطفل التنقل بين الخيارات والصور، فيما يجد المزارع والمهتم بالنخيل معلومات منظمة تساعده على مقارنة الأصناف وربطها ببيئات زراعتها.. وتكتسب التجربة قيمتها من جمع مادة واسعة في واجهة واحدة يسهل الوصول إليها أثناء زيارة المهرجان.

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مهرجان العين للرطب
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أشجار النخيل
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