«قمة حوكمة الأمن السيبراني» تعزز أمن الذكاء الاصطناعي

الفجيرة (وام)

استضافت إمارة الفجيرة، أمس أعمال النسخة الثانية من قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات، بمشاركة قيادات حكومية ومسؤولي جهات تنظيمية وخبراء في الأمن السيبراني، والتي ركّزت على ثلاث أولويات وطنية هي: المنظومة السيبرانية الوطنية، وتأمين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، والمؤشر السيبراني الوطني.

وتضمّنت أعمال القمة الإعلان عن ثلاث مبادرات رئيسية لتعزيز الأمن السيبراني في الفجيرة، وهي: شراكة بين الحاضنة السيبرانية CyberE71 وحكومة الفجيرة، وتفعيل مركز عمليات الأمن السيبراني لإمارة الفجيرة، وإطلاق سياسة الأمن السيبراني في الإمارة.

وتمحورت النقاشات في القمة حول تعزيز مرتكزات الأمن السيبراني في دولة الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والسياسات الوطنية ومعيار الإمارات لضمان أمن المعلومات.

وعُقدت القمة تحت رعاية حكومة الفجيرة ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وجمعت ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وقطاع التكنولوجيا، بهدف تعزيز التنسيق ومناقشة تحديات الحوكمة الناشئة في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً في طبيعة التهديدات السيبرانية وفي أساليب التصدي لها في آن واحد، ولذلك، ينبغي أن تواكب الحوكمة هذا التحول، بما يضمن أن تكون اعتبارات الأمن والمساءلة والثقة جزءاً أصيلاً من تصميم هذه التقنيات وتطويرها منذ البداية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية: المرونة السيبرانية تمثّل أولوية وطنية لا بد من ترجمتها إلى إجراءات عملية على مختلف مستويات العمل الحكومي، موضحاً أن استضافة الفجيرة لهذه القمة تسهم في تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، ودعم نهج مشترك لحماية الخدمات الرقمية والبيانات الحكومية وثقة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج القمة تضمن ثلاث جلسات بعنوان: «تعزيز مرونة أمن الذكاء الاصطناعي من خلال الحوكمة الإستراتيجية: نظرة داخل المنظومة السيبرانية الوطنية»، و«من الاستراتيجية إلى المرونة: مسيرة الفجيرة في الأمن السيبراني» و«الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الدفاع عن نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة».

كما تضمن البرنامج جلستين حواريتين بعنوان: «تحدي حوكمة الذكاء الاصطناعي: كيف نسرّع الابتكار من دون المساس بالأمن والخصوصية والثقة؟»، و«حين يتولى الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات الأمن السيبراني: من المساعدات الذكية إلى الأنظمة الأمنية المستقلة، من يتحمل المسؤولية عندما تقوم الآلة برصد التهديدات واتخاذ القرار والتنفيذ».

من جهتها، قالت الدكتورة عهود شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية: التعامل مع الأمن السيبراني يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من تصميم كل خدمة رقمية، وأن يستند إلى حوكمة واضحة وبيانات موثوقة ومعايير وطنية مشتركة، وتعزز قمة حوكمة الأمن السيبراني في دولة الإمارات التعاون اللازم لترجمة هذه المبادئ إلى إجراءات عملية على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وشهدت القمة الإعلان عن شراكة بين الحاضنة السيبرانية سايبر ايه 71 وحكومة الفجيرة، لدفع عجلة الابتكار السيبراني. وتجسّد الشراكة رؤية مشتركة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني، وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة.

كما تؤكد الشراكة الالتزام بتهيئة بيئة داعمة للمواهب والشركات الناشئة، من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وربطها بمنظومة الابتكار الأوسع في مجال الأمن السيبراني.

وستوفر الشراكة منصة متكاملة لتأهيل الطلبة والمبتكرين، ودعم المشاريع الريادية، وتمكين الشركات الناشئة من النمو، بما يعزّز مكانة الفجيرة مركزاً إقليمياً للابتكار في الأمن السيبراني، ويدعم طموحات دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

ويهدف الإعلان عن التعاون بين مجلس الأمن السيبراني وحكومة الفجيرة الرقمية، خلال القمة، إلى تعزيز حماية بيئات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية عبر تفعيل مركز عمليات الأمن السيبراني لإمارة الفجيرة. وتضمّنت القمة إطلاق سياسة الأمن السيبراني لإمارة الفجيرة في خطوة استراتيجية تهدف إلى وضع إطار موحد لحوكمة أمن المعلومات في الجهات الحكومية بالإمارة، وتعزيز الامتثال للمتطلبات والسياسات الوطنية، ورفع مستويات الكفاءة والجاهزية السيبرانية.