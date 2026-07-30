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علوم الدار

حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش

حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش
30 يوليو 2026 11:11

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى عيد العرش.

 

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كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

المصدر: وام
محمد السادس
حكام الإمارات
المغرب
الإمارات
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