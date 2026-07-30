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منصور بن زايد: حماية أبنائنا تبدأ بغرس الوعي الأمني منذ الصغر

منصور بن زايد يزور مهرجان الشيخ زايد الصيفي
30 يوليو 2026 14:38

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مهرجان الشيخ زايد الصيفي، واطلع على البرامج التي يقدمها مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ الوعي الأمني لدى أبنائنا. 
وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال زيارتي لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، اطلعت على البرامج التي يقدمها مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ الوعي الأمني لدى أبنائنا، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة".
وأضاف سموه:"حماية أبنائنا تبدأ بغرس الوعي منذ الصغر، فهو الأساس لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواكبة متغيرات العصر".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان الشيخ زايد الصيفي
منصور بن زايد
الأمن السيبراني
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شرطة أبوظبي
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