منصور بن زايد: حماية أبنائنا تبدأ بغرس الوعي الأمني منذ الصغر

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مهرجان الشيخ زايد الصيفي، واطلع على البرامج التي يقدمها مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ الوعي الأمني لدى أبنائنا.

وقال سموه عبر منصة إكس:"خلال زيارتي لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، اطلعت على البرامج التي يقدمها مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ الوعي الأمني لدى أبنائنا، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة".

وأضاف سموه:"حماية أبنائنا تبدأ بغرس الوعي منذ الصغر، فهو الأساس لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواكبة متغيرات العصر".

خلال زيارتي لمهرجان الشيخ زايد الصيفي، اطلعت على البرامج التي يقدمها مجلس الأمن السيبراني وشرطة أبوظبي، والهادفة إلى ترسيخ الوعي الأمني لدى أبنائنا، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.

حماية أبنائنا تبدأ بغرس الوعي منذ الصغر، فهو الأساس لإعداد جيل واعٍ… pic.twitter.com/9ta6mV7OEG — منصور بن زايد (@MansourBinZayed) July 30, 2026